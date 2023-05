Burkina Faso | medico rapito da Al - Qaeda liberato dopo 7 anni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le dichiarazioni della famiglia e del governo australiano' Sono molto lieto di informare che il dottor Ken Elliott, tenuto in ostaggio in Africa occidentale per circa sette, si è riunito in ...

Un medico australiano di 88 anni, Kenneth Elliott, è stato liberato sette anni dopo essere stato rapito dai jihadisti in Burkina Faso. Lo ha annunciato oggi il governo di Canberra. Elliott e sua moglie erano stati rapiti da terroristi legati ad Al-Qaeda nel gennaio 2016. Sua moglie Jocelyn era stata rilasciata il mese successivo.

Burkina Faso: 7 anni prigioniero dei jihadisti, liberato 88enne - Ultima Ora Agenzia ANSA

