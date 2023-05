Buon compleanno Ezio Nocera | Andrea Pirlo | Lorenzo Porrà…

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) …Laura Freddi, Livio Berruti, Marco Taradash, Silvana Lazzarino, Vittorio Prodi, Michele Placido, Grace Jones, Vittorio Grilli, Filippo Galli, Federica Guidi, Alessandro Naccarato, Matteo Biffoni, Giulia Bevilacqua, Diego Forlan, Victor Ibarbo, Flavio Parenti, Isabella Ragonese, Michela Coppa, Alessandro Lambrughi, Michele Camporese, Kevin Bonifazi… Oggi 19 maggio compiono gli anni:, artista, fotografo;Porrà, esploratore; Giuseppe Aliprandi, ex calciatore; Giuliano Ragghianti, ex calciatore; Silvana Lazzarino, ex tennista; Clem (Clemente) Sacco, cantautore; Leopolda Predaroli, schermitrice; Dino Madaudo, politico; Vittorio Prodi, politico, fisico, accademico; Massimo Ghiotti, scultore; Livio Berruti, ex atleta; Franco Bastelli, cantante; Roberto Pinza, politico; Gianluigi Maggioni, ex calciatore; Anselmo Guido ...