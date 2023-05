Bullo Pan | lo spettacolo organizzato dal Centro Nazionale Contro il Bullismo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tutto pronto per loPan” che andrà in scena sabato 27 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione della nona giornata “Giovaniil”. Sul palcoscenico oltre 200 giovani artisti e Special Guest Leo Gassmann. Presenta lo show Enrico Papi. Ad aprire la serata, la Fanfara dei Carabinieri di Roma. Loè stato creato e realizzato da 300 ragazzi delil– Bulli Stop.Pan è un musical per adulti e bambini di ogni età, dove divertimento e risate sono assicurati. Il pubblico verrà condotto in un magico mondo fra passato e futuro, dalle favole alle serie televisive, a raccontare, con allegria e ironia, come il ...

Bullo Pan, a Roma torna lo show dei ragazzi di Bulli Stop Agenzia askanews

