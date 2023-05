Bufera Juve | deferita anche per la partnership con sei club

(Di venerdì 19 maggio 2023) La squadra è fuori dall'Europa per la sconfitta di Siviglia, ilsi gioca invece le sue due finali nei tribunali sportivi. Equi la strada appare tutta in salita. Lantus ha infatti ...

S fumata per ora la possibilità di patteggiamento (la propostadi ammenda non è stata accolta, ma resta una finestra fino al processo) la sanzione di lunedì avrà ripercussioni sul secondo ...'O lasi fa valere in tutte le sedi giudiziarie #finoallafine o è meglio non seguire più il calcio italiano', sbotta un tifoso. Altri gli fanno eco, con toni pure più sferzanti: 'Se vuoi volete ..."Allergico solo alla".social su Bono, insulti dai tifosi 'Al riguardo - fa sapere la Figc - le posizioni dei club e dei rispettivi dirigenti che hanno realizzato tali rapporti con la ...

Juve tra fallimento e bufera: Allegriout è virale, l'Europa è un miraggio, Elkann a un bivio Virgilio Sport

Penalizzazione Juventus, dopo la bufera che ha coinvolto i bianconeri arriva la nota ufficiale della FIGC: “Violati principi di lealtà” C’è tantissima incertezza intorno alla Juventus di Max Allegri.Il commento alla gara con il Leverkusen e la domanda scomoda a Pellegrini, scatenano la rabbia dei tifosi della Roma su Adani. Approvazione, invece, dagli juventini dopo la nuova bordata ad Allegri ...