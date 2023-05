Bruno Barbieri | “Penso a mia mamma e non dormo | bisogna fare di più e in fretta”

La terribile alluvione che sta mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna colpisce anche, non tanto, come da lui stesso raccontato, per i danni subiti in prima persona, quanto per il pensiero del dramma che in questi giorni stanno vivendo i suoi contarranei. Trovata a ...Tra le case colpite ci sono ovviamente anche quelle dei vip, tra i quali, che ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutte le persone colpite da questa tragedia. Il messaggio di ...'La mia casa a Medicina si è allagata, la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone': chefnon può restare indifferente al dramma che ha colpito la sua Emilia - Romagna , e non solo perché è coinvolto in prima persona. Dal suo profilo Instagram ha dedicato un messaggio di ...

Alluvione Emilia Romagna, lo chef Bruno Barbieri: "La mia casa allagata, penso a mia madre 90enne e non dormo" TGCOM

