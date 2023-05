Bruno Barbieri | “La mia casa è invasa dal fango Penso a mia mamma che vive da sola e a tutte le persone che hanno perso la vita”

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’Emilia Romagna è in emergenza a causa delle alluvioni (qui la diretta). “La miaa Medicina si è allagata, la cantina èdal, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre”, sono le parole dello chef. In un post Instagram, il conduttore di “4 Hotel” continua: “Ricordate che non siete soli e che presto tornerete ad essere più forti di prima“. In questi giornisi trova sul set della nuova edizione di MasterChef Italia, ma il suo solito sorriso spensierato è assente, e come racconta al giornale La Stampa, le sue preoccupazioni per la90enne chenel mezzo della catastrofe ambientale: “Stanotte non ho dormito pensando a mia ...

