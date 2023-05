Bruce Springsteen oltre l’alluvione

A un certo punto, verso metà del concerto al parco Giorgio Bassani di Ferrara,canta più volte "And hard times come and hard times go", i tempi difficili vanno e vengono, mentre esegue il brano Wrecking ball . Lo ripete con enfasi crescente, mentre gli ...#Maltempo Il concerto di #a Ferrara non poteva essere rinviato, scrive il sindaco Fabbri: 'Ha coinvolto migliaia di lavoratori, di turisti da ogni parte del mondo che si sono organizzati da tempo. Non è demagogia'. ...L'artista ha aperto il concerto dia Ferrara. L'appuntamento è alle 21:30 all'interno del palasport Ciarapica in via Mazzini 33, invece che in piazza del Popolo Posto unico in piedi ...

Il racconto del concerto di Ferrara, che si è tenuto poche ore dopo il disastro che ha colpito l’Emilia-Romagna. Leggi ...BOLOGNA – Con Bruce Springsteen a Ferrara “abbiamo scritto insieme una pagina della storia della musica mondiale. E lo abbiamo fatto nella nostra città”. È un Alan Fabbri a mille quello che nella sera ...