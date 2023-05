Bruce Springsteen in concerto a Ferrara non parla dell’alluvione Scontro Regione-Comune | “Sorpresi per uso della Protezione Civile” | 50mila sul fango

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nonostante le polemiche e nonostante ila causapioggia, c’erano tutti ifan al Parco Urbano Giorgio Bassani di, per salutare il ritorno live nel nostro Paese di, dopo sette anni di assenza. Un appuntamento irrinunciabile nonostante le polemiche scoppiate sul web sulla necessità di tenere una festa in musica, tra le mille difficoltà che l’Emilia Romagna sta vivendo in queste ore a causa. Il Gran Premio di Formula 1 è stato cancellato, la musica del Boss resta confermata. L’ok è arrivato ieri dalla Commissione di Vigilanza. Sono rimaste attive nel parco le pompe idrovore per far assorbire l’acqua, in gran parte dell’area è stata stesa la paglia arrivata su alcuni camion. Ma a poco è servito dal momento che il ...

... contenuta nell'album campione di incassi Born in the Usa del 1984, ha preso il via poco prima delle 20.30 il concerto dia Ferrara. Nessuno si è arreso, nonostante la tragedia che ...Sul concerto di, il governatore ha aggiunto: "Non me ne sono neanche potuto occupare ma forse si poteva rinviare, ma non voglio entrare in questa polemica".FERRARA Il maltempo mette a rischio il concerto di. ALLERTA METEO IN ALTRE 16 REGIONI ...

In 50 mila stregati da Bruce Springsteen a Ferrara AGI - Agenzia Italia

Bruce Springsteen si è esibito in concerto a Ferrara davanti a 50mila persone il 18 maggio scorso, nonostante le polemiche riguardanti l'inoppportunità dell'evento in considerazione dell'emergenza ...Tra i commenti che si leggono al post c'è chi non sembra aver gradito: "Veramente triste questa festa a pochi chilometri da una tragedia apocalittica, mi dispiace ma questa foto stona troppo", mentre ...