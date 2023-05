Bruce Springsteen conquista Ferraranonostante le polemiche inutili

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 maggio 2023) «Abbiamo fatto una promessa, abbiamo giurato che l’avremmo mantenuta/Nessuna ritirata, credimi, nessuna resa/Come soldati in una notte d’inverno, con un giuramento da rispettare/Nessuna ritirata, credimi, nessuna resa». Con queste emblematiche parole di No Surrender(Nessuna resa), contenuta nell’album campione di incassi Born in the Usa del 1984, ha preso il via poco prima delle 20.30 il concerto dia Ferrara. Nessuno si è arreso, nonostante la tragedia che ha colpito nei giorni scorsi l’Emilia Romagna (ma non la zona di Ferrara), con il 95% dei 50.000 spettatori paganti che si è presentato ai cancelli del Parco urbano Giorgio Bassani, nonostante le difficoltà logistiche causate dal maltempo. Dopo la decisione congiunta di mercoledì sera del Comune di Ferrara con la Barley Arts (società organizzatrice dell’evento) di tenere comunque ...