Bradisismo | alcune iniziative e qualche voce critica

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’attuale crisi bradisismica impone al cittadino di conoscere esattamente come comportarsi in caso di emergenza. Sul fenomeno si registra una particolare attenzione di studio e di ricerca, come quella realizzata alcuni giorni fa a Napoli, sulla quale abbiamo già riportato la valutazione del Prof. Giuseppe De Natale (CLICCA QUI). Allo scopo di informare la popolazione Il Blog di Giò.

... e ha rappresentato l'occasione per annunciareiniziative in programma a breve: nelle ... Nessuno può risolvere i problemi in tempi brevi, ilc'è da sempre e questa è la prima ...... collegati al fenomeno del. Il piano in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano, Marano ezone del Comune di Napoli e ...... eventi collegati al fenomeno del. Molti i terremoti registrati, seppur di lieve entità:... Già nel 2019 la Regione ha partecipato adesercitazioni con la Protezione civile nazionale . ...

[COMUNICATO STAMPA] Bradisismo a Pozzuoli, il sindaco ... - Comune di Pozzuoli

Il sindaco a Stylo24: «Dobbiamo partire dalla consapevolezza che viviamo in una zona sismica». La situazione istituto per istituto ...L'andamento del fenomeno bradisismico è stato al centro di un vertice informativo svolto oggi nella sede della Protezione Civile Comunale di Pozzuoli. (ANSA) ...