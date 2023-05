Boxe | Lorusso per la difesa del titolo europeo | “Ma entro l’anno voglio il Mondiale”

non si ferma. Dopo l'Europeo, altre due volte sul ring senza mettere in palio il titolo. "Non posso fare un match all'anno, non amo campare di rendita. Devo respirare il ring spesso". Motore ...Alessiosfida Thomas Essomba con l'obiettivo di difendere la cintura europea dei pesi gallo. È il main event della terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo dellae del ...si sta preparando al meglio, mettendoci anche quella passione per la 'nobile arte' che non gli è mai venuta meno: "lami ha salvato la vita - spiega - , ma non per modo di dire. Mi ha ...

Pugilato: domani Europeo dei gallo a Monza, Lorusso-Essomba Agenzia ANSA

ll più importante appuntamento pugilistico del fine settimana è in programma domani sera all'arena di Monza di Viale Stucchi dove la PromoBoxe Italia ed Edoardo Germani, con il patrocinio della Fpi, p ...Il Mondiale servirebbe a Lorusso anche per aumentare il conto in banca: "in Italia è difficile vivere di boxe professionisma. Io, grazie anche agli sponsor, ci sto riuscendo, ma è dura". (ANSA).