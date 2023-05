Botta e risposta tra il presidente canadese Trudeau e Giorgia Meloni al G7 | “Preoccupati per le posizioni dell’Italia sui diritti Lgbtq+”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) È un G7 che ha avuto anche episodi di tensione quello in corso a Hiroshima. E protagonista di untutt’altro che disteso con il, Justin, è stata proprio ladel Consiglio. Tema delle frizioni: i, con il Paese nordamericano che, come specificato in un comunicato della Presidenzapubblicato sul sito istituzionale, si è detto “preoccupato da alcune” delle“che l’Italia sta assumendo in merito aiLgbt”. La premier, si legge nella nota, “ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle ...