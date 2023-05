Bossetti | la Cassazione accoglie il ricorso della difesa sull’accesso ai reperti

La difesa di Massimoha vinto il ricorso inper accedere ai reperti confiscati Ascoltato dall"Adnkronos', l'avvocato diClaudio Salvagni ha dichiarato: "In attesa di ...La Corte diha accolto il ricorso della difesa di Massimo, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, annullando con rinvio l'ordinanza del 21 novembre 2022 della Corte di assise di Bergamo ...LA DIFESA DI- "In attesa di leggere il provvedimento della, e in base a quanto apprendiamo dalla stampa, siamo molto contenti: ora iniziamo il percorso per dimostrare che quel ...

Yara, Cassazione: accolto il ricorso di Bossetti per l'accesso ai reperti TGCOM

Nel giorno in cui la Cassazione ha accolto la richiesta di Bossetti, Quarto Grado ha mostrato la lettera scritta dall'uomo: ecco cosa è emerso.La difesa di Massimo Bossetti, ritenuto responsabile della morte di Yara Gambirasio, ha vinto il ricorso in Cassazione.