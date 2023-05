Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di promozione di protezione di" ha proseguito. "L'azienda - ha spiegato- ha investito 1.2 miliardi a livello ...... con la partecipazione di Anna, General Manager Marketplace Europe, Brand Owners and Seller SuccessEuropa - in cui sarà dato spazio ad alcune interessanti testimonianze di aziende ...... con la partecipazione di Anna, General Manager Marketplace Europe, Brand Owners and Seller SuccessEuropa - in cui sarà dato spazio ad alcune interessanti testimonianze di aziende ...

Bortolussi (Amazon): "L'e-commerce è il 40% della crescita dell'Italia" Adnkronos

(Adnkronos) – “Le storie degli imprenditori approdati online mostrano come “Amazon ha fatto la differenza con i suoi progetti sul territorio”. A sottolinearlo è stata Anna Bortolussi, General Manager ...Nella seconda parte dell’evento si svolgerà una Tavola Rotonda - moderata dalla giornalista di SKY TG24 Lavinia Spingardi, con la partecipazione di Anna Bortolussi, General Manager Marketplace Europe, ...