Questa sera il "verdetto" di Moody's sull'Italia . A meta' seduta leeuropee si confermano sui massimi di giornata, spinti soprattutto da titoli tecnologici, ... da 1,0829 ieri in). La ...Leasiatiche chiudono in terreno positivo con i listini cinesi deboli. L'attenzione degli ...in rialzo per Tokyo (+0,77%), dopo i dati dell'inflazione di aprile. Sul mercato dei cambi ......8% e ai massimi da 33 anni, ovvero dal 1990), leeuropee aprono in rialzo. Milano sale dello ...0782 dollari (1,0829 ieri in) e passa di mano a 148,932 yen (da 148,31). Il cambio dollaro/...

Borse, chiusura di settimana in volata per l'Europa. A Milano (+1,3%) riscossa delle utility Il Sole 24 ORE

Seduta positiva per il Ftse Mib di Milano, in rialzo dell’1,05% a 27.520 punti. A Piazza Affari spicca Interpump (+4,4%) dopo aver rilevato il 100% del capitale del Gruppo Waikato. Ben intonate anche ...Il sentiment degli investitori è supportato anche da trimestrali che continuano a battere le attese e da un dato sui prezzi alla produzione in Germania in frenata ai minimi da oltre 2 anni. Bene Milan ...