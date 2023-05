Borsa | Milano la migliore in Europa in attesa di Moody' s

(Di venerdì 19 maggio 2023) Piazza Affariinnella seduta contrassegnata dall'del rating di's sull'Italia: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,05% a 27.520 punti, l'Ftse All share in ...

Prevalgono gli acquisti nelladi, che termina l'ultima seduta della settimana facendo meglio del Europa , che comunque registra una giornata positiva. Gli investitori non sono stati impensieriti dal fatto che, dopo ...Cnh ha guadagnato lo 0,7%, sotto i massimi di giornata, quando era arrivata a salire di oltre il 3% sulla spinta della performance della concorrente americana Deere & Co., in buon rialzo a Wall Street,...Lapiù cauta è stata quella di Londra, che ha segnato un rialzo finale dello 0,1%. Attorno alla parità i listini di Mosca, con il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam a 30,1 euro al ...

Borse europee positive con Milano che guida i rialzi chiudendo a +1,05%. Bene anche Francoforte +0,69% e Parigi +0,51%. Più debole Londra +0,19%. Wall Street gira in negativo con la pausa nelle ...No contraddizione tra stabilita' prezzi e finanziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - 'La Bce puo' continuare a fare tutto il necessario per riportare tempestivamente l'inflazione a ...