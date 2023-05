Borsa | Milano guadagna l' 1 | 1% e brilla in Europa

Giornata di guadagni per ladi, con il FTSE MIB , che mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All - Share continua la giornata in aumento dell'1,01%. ...Ladi(+1,1%) brilla in Europa grazie al rialzo delle utility e dell'energia mentre sono contrastate le banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 185 punti, con il rendimento del decennale ...Ladi(+0,36%) prosegue in terreno positivo sostenuta dall'energia e dalle utility. In serata attesa la revisione periodica del rating per l'Italia da parte di Moody's. Lo spread tra Btp e ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - In territorio positivo fin dalle prime battute, le Borse europee allungano il passo (Parigi +0,65%, Francoforte +0,68%, Madrid +0,3%, Londra +0,4% e ...