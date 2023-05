passa di mano con un trascurabile +1,51% alle 16:00 e scambia a 27.649,77 punti. 19 - 05 - 2023 16:00I mercati azionari del Vecchio continente restano tutti positivi dopo l'avvio di Wall street, con ladi(indice Ftse Mib +1,4%) che resta la migliore in Europa in attesa della decisione sul rating dell'Italia da parte di Moody's. In scia a Piazza Affari, Parigi e Madrid salgono dello 0,8%...Balzo del comparto beni industriali a, che continua la giornata a 41.605,15 punti.

Borsa: Milano è la migliore in Europa nel giorno di Moody's Agenzia ANSA

I mercati azionari del Vecchio continente restano tutti positivi dopo l'avvio di Wall street, con la Borsa di Milano (indice Ftse Mib +1,4%) che resta la migliore in Europa in attesa della decisione s ...Partenza piatta per Wall Street che avvia l'ultima seduta della settimana sopra la parità. Le piazze europee proseguono in rialzo, soprattutto Milano, +1,46%, trainata da automotive e utilities. Franc ...