Borsa | l' Europa positiva attende Wall Street | Milano +1 | 3%

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le Borse europee sono positive in vista dell'avvio didove i future sono in rialzo. I mercati valutanomente i passi in avanti sul tetto del debito americano. Gli investitori sono ...

Accelera Milano (+1,3%) che indossa la maglia rosa in. Bene anche Francoforte (+0,6%), con l'indice Dax che ritocca i massimi da gennaio 2022. In rialzo anche Parigi (+0,6%), Madrid (+0,5%) e ...... sostengono gli analisti di Intesa Sanpaolo , i quali segnalano anche che la mancanza di chiarezza in termini di regolamentazione innon ha aiutato (probabilmente è troppo presto per le ...Lamilanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,079. L' Oro ...

Le Borse europee sono positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati valutano positivamente i passi in avanti sul tetto del debito americano. (ANSA) ...Tre dei maggiori produttori di chip (Tsmc, Samsung e Micron Tech) pianificano importanti investimenti per costruire chip nel Sol Levante, in un contesto di crescenti tensioni tra Usa e Taiwan ...