Borsa | Europa conclude in lieve crescita | Londra +0 | 1%

(Di venerdì 19 maggio 2023) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero rialzo: Parigi e Francoforte hanno chiuso in aumento dello 0,6%, con Madrid indello 0,3% e Amsterdam dello 0,2%. Lapiù cauta è ...

Prevalgono gli acquisti nelladi Milano , che termina l'ultima seduta della settimana facendo meglio del, che comunque registra una giornata positiva. Gli investitori non sono stati impensieriti dal fatto che, dopo ...I mercati azionari del Vecchio continente restano tutti positivi dopo l'avvio di Wall Street. Ladi Milano con un rialzo dell'1% resta la migliore inin attesa della decisione sul rating dell'Italia da parte di Moody's. Le aspettative sono positive nel senso che l'agenzia dovrebbe ...Gli investitori scommettono che sia presto trovato un accordo sul tetto al debito Usa. Rimane tuttavia il rebus sulle mosse delle banche centrali, con la Bce che potrebbe alzare ancora i tassi per ...

La migliore sull'Ftse Mib e' Interpump (+4,4%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Chiusura in vivace rialzo per le Borse europee, che cosi' archiviano una settimana positiva. Del resto ...Parigi e Francoforte hanno chiuso in aumento dello 0,6%, con Madrid in crescita dello 0,3% e Amsterdam dello 0,2%. La Borsa più cauta è stata quella di Londra, che ha segnato un rialzo finale dello ...