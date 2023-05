Boom di passeggeri? Il porto di Civitavecchia si prepara con un parcheggio “smart”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tramite un sistema digitalizzato e una rete di partner, il Park Isonzo diventa un hub innovativo nella gestione delle soste e dell’afflusso di utenti, 19 maggio 2023.L’estate è finalmente alle porte e allo scalo portuale di, fra i più importanti del Mediterraneo, ci si aspetta un afflusso diche potrebbe superare i numeri registrati negli anni che hanno preceduto la pandemia: si parla di oltre 2,7 milioni di croceristi attesi, cifre che rincuorano tutte le migliaia di persone impiegate nei settori del turismo e dei trasporti via mare. Ma comersi nel modo migliore ad accogliere tutti questi turisti e a far fronte alle loro esigenze? La società municipalizzata CSP,Servizi Pubblici s.r.l., ha trovato la soluzione collaborando con MyParking, ...

sono stati 2.175.116 (+29,60% rispetto ai 1.678.315 del 2021). La Sardegna ha incrementato di circa 276.500rispetto al 2021, la Sicilia 98.200, la Corsica circa 31 mila e il ......nato dalla collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Busitalia - società del Polo... assistiamo ad un vero e proprioanche per gli arrivi dall'estero e il Regionale è in prima ......nato dalla collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Busitalia - società del Polo... assistiamo ad un vero e proprioanche per gli arrivi dall'estero e il Regionale è in prima ...

Boom di passeggeri Il porto di Civitavecchia si prepara con un ... Adnkronos

Stazioni Marittime spa di Genova chiude il 2022 con utile netto di oltre 969 mila euro e un fatturato di 24 milioni e mezzo di euro con un incremento del 24% rispetto al 2021. (ANSA) ...CIVITAVECCHIA - Potrebbero superare i 2,7 milioni i crocieristi attesi al porto di Civitavecchia quest’anno: promettono infatti bene le stime di afflusso previsto per ...