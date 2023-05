Bonus pedaggi autostradali | chi può richiederlo e da quando parte

La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 5 giugno 2023 : da quel giorno gli autotrasportatori in possesso dei requisiti richiesti potranno accedere alautostradali , vale a dire al contributo relativo alla riduzione dei costi deiautostradali sostenuti nel 2022. Le indicazioni per chiedere il contributo . Come presentare ...... in carcere un tifoso del Napoli Incidente a Porcia, auto finisce nel fossato dopo lo scontro: coinvolto anche un bambino Via libera al: a chi spetta e come fare domanda Per la ...... auto finisce nel fossato dopo lo scontro: coinvolto anche un bambino Via libera al: a chi spetta e come fare domanda Per la sicurezza in Borgo Stazione si pensa anche ai volontari ...

Bonus pedaggi autostradali, come funziona e a chi spetta: cosa sapere Sky Tg24

Riguarda tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose e con classe ecologica uguale o superiore all’Euro 5. Si potrà richiedere a partire dal 5 giugno. Tutte le informazioni ...Via al bonus pedaggi autostradali a partire dal 5 giugno 2023: ecco a chi spetta e come è possibile fruire dello sconto.