Bonus affitti per i giovani | scopri come ottenerlo e risparmiare soldi!

(Di venerdì 19 maggio 2023)sotto i 31 anni possono beneficiare di unper contrastare il caroin Italia. Leggi l'articolo per sapere quali sono i requisiti necessari erichiedere questo sostegno finanziario per il pagamento dell'affitto. Inoltre,tutte le informazioni sull'estensione dell'età per richiedere ilnel 2023. Di cosa parliamo in questo articolo...per gliperunder 31 Soglia massima di reddito è 15.493,71 euro Il contratto di locazione deve essere regolarmente pagato e intestato alla persona che fa richiesta L'età massima per richiedere ilè stata estesa da 30 a 31 anni Documentazione richiesta: Modello 730 alla ...

La Regione Lazio, per esempio, che assegna annualmenteper glie alloggi negli studentati, ha abolito la figura degli 'idonei non vincitori'. È chiaro, ha osservato al tavolo la ......dunque l'emergenza silenziosa del caro. A fronte di questa situazione, Ludovica propone qualche soluzione, a partire dallo scalare alcune tasse sugli stipendi fino all'introduzione die ...Nel frattempo, anche quest'anno è disponibile il: viene concesso solo per le abitazioni singole o gli appartamenti dove viene trasferita la residenza e offre una detrazione pari al 20% ...

Roma, Gualtieri: governo cancella bonus affitti, noi li sosteniamo Agenzia askanews

La Regione Lazio, per esempio, che assegna annualmente bonus per gli affitti e alloggi negli studentati, ha abolito la figura degli “idonei non vincitori”. È chiaro, ha osservato al tavolo la ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...