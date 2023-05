Bonifica di Bagnoli | la Cassazione annulla le assoluzioni | appello bis per il disastro colposo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Condanne in primo grado,in. È stato accolto, dalla Prima sezione penale della, il ricorso del procuratore generale di Napoli contro la sentenza della Corte d’del capoluogo campano che il 4 aprile 2022, aveva assolto Gianfranco Caligiuri (ex direttore tecnico difutura), il tecnico Alfonso De Nardo, Mario Hubler (ex direttore generale difutura), il tecnico Giuseppe Pulli e Sabatino Santangelo (ex presidente difutura ed ex vicesindaco di Napoli) , con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di concorso inderivante dagli interventi direalizzati sul sito di-Coroglio. In particolare, la sentenza ...