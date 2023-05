Bonaccini | per Emilia Romagna è altro terremoto | ricostruiremo tutto

Lo ha detto il presidente della regione, Stefano, a Mattino Cinque."Ora bisogna mettere in sicurezza tutte le persone - ha aggiunto - ,fortuna aveva diramato l'allerta meteo rossa ...... un altro terremoto, come l'ha definito il presidente della Regione. Sono esondati i ... centinaia di strade interrotte, dannimiliardi. Eppure quei 300 millimetri non sono neanche ...DANNIquanto riguarda i danni ieri Stefano, governatore della Regione, ha parlato di "miliardi" di danni. Il governo intende attivare il Fondo di solidarietà europeo. E il ministro ...

Bonaccini: "Danni per miliardi, serve un commissario" AGI - Agenzia Italia

Secondo Luca Brocca, del Cnr, siccità e cambiamenti climatici hanno influito sul doppio alluvione di maggio in Emilia-Romagna: vediamo come.Il grido d’allarme e la richiesta di aiuto del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: «Danni per miliardi di euro» BOLOGNA (ITALPRESS) – “Avevamo stimato circa un miliardo di danni ...