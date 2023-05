... ai sindacati eassociazioni di categoria saremo ricevuti a palazzo Chigi per un incontro con ... "Non ho dubbi", ha proseguito ancorache la collaborazione di questi giorni "si tramuterà ......di coordinamento del CCS con tutti i comuni della provincia per garantire il soccorso... il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano, la vicepresidente con delega alla protezione ...In astratto, il titolo V permetteregioni di gestire la protezione civile e la tutela dell'ambiente. L'Emilia Romagna le aveva chieste nel 2019, oraè contrario all'autonomia della Lega. Già negli ultimi anni è andata ...

Bonaccini: 'No alle polemiche, veniteci a dare una mano' TGLA7

Ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Poi risponderemo anche a quelle ... per una stagione che ci siamo messi e ci dobbiamo mettere alle spalle per uno sviluppo che sia sostenibile ...In astratto, il titolo V permette alle regioni di gestire la protezione civile e la tutela dell’ambiente. Ma negli anni la situazione è peggiorata ...