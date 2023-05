Bonaccini e l' alluvione in Emilia-Romagna | «Siamo feriti ma ci rialzeremo Io ho cementificato? Una bufala»

🔊 Ascolta l'articolo Sono salite a 14 le vittime dell'che ha colpito l'Emilia Romagna. L'ultima vittima è un uomo che è stato ritrovato senza ... Stefano, nel corso del punto ......la polemica politica sull'autonomia differenziata con il disastro ambientale dopo l'in ... Il governatore emiliano Stefanoè doppiamente chiamato in causa. Come ha ricordato Calderoli,...Ce la faremo - sottolineanoe Priolo - . Adesso dobbiamo mettere in sicurezza persone e comunità, ma come ci ha insegnato il sisma del 2012, di cui domani ricorre l'undicesimo anniversario, ...

Aperto un conto dedicato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna Cremona, 19 maggio 2023 - Per dare sostegno concreto alle famiglie e alle realtà colpite d ...In astratto, il titolo V permette alle regioni di gestire la protezione civile e la tutela dell’ambiente. Ma negli anni la situazione è peggiorata ...