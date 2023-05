Bomba atomica su Hiroshima | l' omaggio del G7

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) È iniziato ufficialmente con la visita dei leader al Memoriale della Pace diil summit del G7. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente Usa Joe Biden e gli altri leader sono arrivati al Memorial Park per una cerimonia di benvenuto, accolti dal primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Riunire i 7 grandi sul luogo dell'esplosione del primo ordigno nucleare in un conflitto è un evento dal grande valore simbolico, soprattutto alla luce delle minacce del ricorso all'armapiù volte esternate dalla Russia negli ultimi mesi. I leader hanno visitato il Museo della Pace. C'è stata poi la firma congiunta del Libro d'Onore del Museo con un messaggio di ciascun leader che sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo. Successivamente è stata deposta una corona di alloro al Cenotafio ...