BMW - Neue Klasse e batterie anche in Cina | Shenyang sarà il polo più grande del gruppo

(Di venerdì 19 maggio 2023) La joint venture BMW Brilliance Automotive festeggia i 20 anni di attività e annuncia importanti investimenti per il futuro. In particolare, la piattaforma nativa elettrica, che debutterà in Europa nel 2025,prodottaina partire dal 2026 per il mercato interno; inoltre, a fronte di una spesa 10 miliardi di yuan (poco meno di 1 miliardo e 320 milioni di euro), la fabbrica didiventerà il piùcentro produttivo BMW nel mondo. Local for local. Ala BMW assemblerà ledi sesta generazione destinate ai modelli basati sulla piattaforma, mettendo così in campo una strategia denominata "local for local" che prevede la produzione ...