Bloccato dopo sorpasso azzardato | in auto con droga | arrestato 39enne

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Varcaturo hannoper detenzione dia fini di spaccio undi Afragola. Durante un posto di controllo in via Domitiana, i militari hanno notato una utilitaria lanciarsi in un. Fermato il veicolo, il conducente si è mostrato insofferente al controllo ed è stato perquisito. In9 stecchette di hashish e 15 dosi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato,l’uomo è finito in manette. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... chela loro uscita ha deciso di dichiararsi a Ida Platano, con cui oggi forma una coppia. Quanto accaduto hala Di Padua per un certo periodo nelle frequentazioni. Un altro momento ...la cena di venerdì scorso ogni discussione è stata interrotta. Non sembrano esistere al ...ogni discorso su eventuali prolungamenti. Ma è pur vero che - a partire dalla questione con gli ...... purtroppo, gli costato caro e i ladri sono entrati di notte in casa sua, lo hanno, ... I ladri, secondo quanto si apprende, sarebbero scappatiaver rubato gioielli e collane in oro. A Roma ...

Bloccato dopo sorpasso azzardato: in auto con droga, arrestato ... anteprima24.it

Un uomo di 55 anni è stato arrestato da carabinieri a Catania perché perseguitava la sua ex convivente, di 20 anni più giovane, minacciandola di divulgare video intimi se non avesse ripreso la relazio ...Venerdì mattina il distacco di un masso, sfiorata auto in transito. Interrotta la provinciale 72 tra Abbadia e Bellano, sospesa la linea Milano-Tirano tra le stazioni di Lierna e Varenna ...