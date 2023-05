Biglietti per le partite del Napoli ‘alterati’ | indagati bagarini | coinvolti steward

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon la complicità di diverse ricevitorie die provincia anticipavano il “sold-out” accaparrandosi iper ledelallo stadio Maradona e poi li vendevano, anche via social, a prezzi maggiorati – talvolta anche al doppio – modificando le generalità degli intestatari dei titoli in modo da farle coincidere con i documenti dei tifosi che si presentavano ai varchi di accesso allo stadio. E’ quanto ha scoperto il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza diche sta eseguendo una serie di perquisizioni nei confronti di un gruppo di cosiddetti “”. Dalle indagini, coordinate dalla Procura, è anche emerso il coinvolgimento degli addetti ai controlli allo stadio – i cosiddetti– ...

...lo scorso marzo con l'obiettivo di coordinare i commercianti di Via Lepanto nei festeggiamenti... L'Eav celebra la vittoria del Napoli: ecco idedicati allo scudetto Otto differenti titoli ......sta infatti perquisendo un gruppo di cosiddetti 'bagarini' che con la complicità di diverse ricevitorie e di alcuni steward dello stadio Maradona anticipavano i 'sold out'rivendere ia ...chi non potesse seguire la diretta streaming, la visualizzazione on demand è consentita fino a mercoledì 24 maggio sempre tramite Veeps "Che tu abbia iun prossimo spettacolo dei ...

La società biancorossa comunica che «considerate le ridotte tempistiche, non è prevista prelazione per gli abbonati con relativi posti riservati». Questi i prezzi dei biglietti per assistere al match ...BELLUNO - Nell'attesa che la stazione unica appaltante dia qualche segnale per l'assegnazione del bando di gestione degli impianti del Nevegal, arriva una buona notizia per il Colle.