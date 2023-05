Biblioteca Flaiano compie venti anni | grande traguardo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) – “Lacomunale Ennio, nel Municipio III, ha raggiunto ildei vent’di attività. Unversario importante per questo autentico presidio culturale del territorio, punto di riferimento nel quartiere per i cittadini di tutte le età. “Ladispone infatti di un patrimonio ricchissimo di libri e materiale audiovisivo, organizza spesso mostre e attività dedicate ai più piccoli ed è sempre molto frequentata dai ragazzi anche per la buona disponibilità di aule studio attrezzate. Siamo quindi soddisfatti per l’approvazione, in Consiglio municipale, della mozione presentata da Italia Viva, con la quale chiediamo al Presidente del Municipio, Paolo Marchionne, e all’Assessore alla Cultura, Luca Blasi, di organizzare una cerimonia celebrativa per i ...