Berlusconi torna a casa | esce dal San Raffaele dopo 45 giorni

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - Quaranticinque, di cui i primi 12 in terapia intensiva cardiotoracica, e 7 bollettini medici, alle 13.09 Silvioè stato dimesso dal Sandi Milano. Uscendo dal passo carraio di via Olgettina 60, giacca blu scuro e camicia bianca, ha salutato con un lieve cenno della mano i giornalisti e i curiosi in attesa sotto la pioggia. Seduta vicino a lui, sui sedili posteriori dell'auto, la compagna Marta Fascina. Immediate le reazioni dal mondo della politica. "Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie", ha scritto sui social la premier Meloni. "Siamo tutti felici del tuo ritorno a, bento Presidente!", il tweet del coordinatore azzurro Tajani. "Bento a ...