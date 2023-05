(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA – “Oggi è undiper Forza Italia e per tutti coloro che sostengono il nostro partito e il nostro Silvio: caroaccolgo con immensa felicità il tuo rientro a. Sei abituato a lottare con forza e determinazione per portare avanti progetti e battaglie, questa volta non sei stato da meno. Siamo e saremo al tuo fianco nelle prossime sfide che saremo chiamati ad affrontare per il bene del Paese”. Lo scrive, in una nota, ildella I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario. L'articolo L'Opinionista.

Berlusconi rientra a casa, Pagano: “Giorno di gioia, bentornato presidente” L'Opinionista

ROMA - "Oggi è un giorno di gioia per Forza Italia e per tutti coloro che sostengono il nostro partito e il nostro Silvio Berlusconi: caro Presidente ...Villa San Martino è stata dotata di tutte le strumentazioni necessarie, dedicando un'ala della residenza alle cure del leader di Forza Italia, con una ...