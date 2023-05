Berlusconi | Meloni | forza Silvio | ti aspettiamo sul campo

"Silvioè stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti ... da Hiroshima dove partecipa al G7, la presidente del Consiglio Giorgia. 19 maggio ...Leggi anchein ospedale da: 'E' in ripresa e lavora senza sosta' Veronica Lario e le condizioni dell'ex marito Silvio: 'Sta male, soffre e ce la mette tutta' Il ritorno ...... e anche degli alleati di governo, tra cui il leader della Lega Matteo Salvini e la premier Giorgia. In queste settimaneè apparso in video lo scorso 6 maggio, quando ha inviato un ...

Meloni, riecco il metodo anti-Berlusconi: come vogliono affossarla Liberoquotidiano.it

Il leader di Forza Italia è stato dimesso dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 aprile scorso per una polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronicità. Il saluto dall'auto con ...Bentornato a casa presidente". Anche Giorgia Meloni aveva avuto un colloquio personale con Berlusconi nella camera del San Raffaele. Il presidente del Consiglio lo aveva trovato "di ottimo umore" e ...