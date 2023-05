Berlusconi | le dimissioni dall’ospedale

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 19 maggio 2023) Silvioè stato dimesso nella giornata del 19 maggioSan Raffaele di Milano. Il leader azzurro era ricoverato da 45 giorni (5 aprile) a causa di una polmonite nel quadro di una patologia cronica: una leucemia mielomonocitica. Dopo due settimane di terapia intensiva, alla metà di aprileè riemerso dall’infezione respiratoria, ma è rimasto ricoverato presso il nosocomio milanese in un altro reparto, sotto le cure del primario del San Raffaele, nonché suo medico personale, Alberto Zangrillo. Silvioin una foto tratta dal suo profilo Facebooke i fan di Forza Italia Una volta uscito dal San Raffaele, Silvioha alzato una mano in segno di saluto, salendo in auto dall’ingresso di via Olgettina 60. Con indosso una camicia ...