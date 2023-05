Berlusconi | le dimissioni dal San Raffaele | oggi | l’ex premier è uscito dall’ospedale dopo 44 giorni

Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, sui social commenta la notizia delledi Silviodall'ospedale San Raffaele di Milano.Già in mattinata si era diffusa la notizia delle possibilidi: una folla di giornalisti " insieme a qualche curioso - lo ha aspettato per ore davanti ai cancelli di via ...Le condizioni dell'ex presidente del Consiglio e proprietario del Milan, attuale numero 1 del Monza, hanno consentito ai medici di decidere per le, affetto da leucemia cronica, ...

Silvio Berlusconi, le dimissioni dal San Raffaele dopo 44 giorni Liberoquotidiano.it

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove si trovava ricoverato dal 5 aprile. Il leader di Forza Italia, inizialmente in terapia intensiva a causa di una polmonite insorta in u ...Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele dopo quarantacinque giorni di ricovero. Il Cavaliere era in ospedale dal 5 aprile per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia ...