Berlusconi ha lasciato il San Raffaele Dimissioni dopo 45 giorni di ricovero

Il presidente di Forza Italia Silviohal'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 aprile per un'infezione polmonare. Messaggi di auguri sono giunti dai ...Al suo fianco c'è la compagna Marta Fascina, che non l'ha maidal 5 aprile scorso, giorno ... La gioia didopo il ritorno a casa La notizia delle dimissioni, infatti, fa tirare un ...MILANO " Il presidente di Forza Italia Silviohal'ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato dal 5 aprile per un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia melanomocitica cronica. Nelle ultime ...

Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele Agenzia askanews

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 aprile per un'infezione polmonare. Messaggi di auguri sono giunti dai ...“Un’emozione incredibile, un grande sollievo”. Dopo 45 giorni, ieri Silvio Berlusconi ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato dal 5 aprile scorso (con quasi due settimane passate in terapia i ...