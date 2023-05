Berlusconi fuori dall' ospedale | l' ex Cavaliere era ricoverato da 45 giorni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Silvio, dopo 45di ricovero a causa delle complicanze polmonari della leucemia cronica di cui soffre da tempo, è stato dimesso in tarda mattinataSan Raffaele di Milano.

Silvio, dopo 45 giorni di ricovero a causa delle complicanze polmonari della leucemia cronica di cui soffre da tempo, è stato dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano. I ...... seduto accanto alla compagna Marta Fascina Silvioè stato dimesso dal San Raffaele. Il ... ma ai giornalisti e alle persone che lo attendevano assiepatidal cancello di via Olgettina ...Passando dal sacro al profano, nel mese e mezzo di ricovero i cronisti appostatidal San ... giacca e cravatta, ha suonato al citofono dell'ingresso di via Olgettina 60, chiedendo di. ...

Ex Milan, Berlusconi fuori dal San Raffaele dopo 45 giorni Pianeta Milan

In questa edizione: Berlusconi dopo 45gg dimesso dal S.Raffaele, Emilia-Romagna, oltre 15mila gli sfollati, G7, nuove sanzioni contro Mosca, Mosca: distrut ...Silvio Berlusconi, dopo un ricovero durato 45 giorni, è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano nella tarda mattinata di oggi. L’ex premier era stato ospedalizzato per curare un’infezione p ...