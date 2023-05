Berlusconi | ' finalmente tornato a casa | emozione incredibile e grande sollievo'

AGI/Vista - "Non ho ancora sentito il Presidente. È importante chesia uscito dall'ospedale. Ci dà un'altra lezione di vita, nell'affrontare con grandissima dignità la malattia e le sofferenze. Il fatto che dall'ospedale abbia ...un sospiro di sollievo per Silvio #, che ha potuto lasciare l'ospedale San Raffaele di Milano dopo 45 giorni. Spero possa tornare pienamente e al più presto al lavoro, per ...Ora,, il ritorno a casa. All'uscita dall'Ospedale San Raffaele tantissimi giornalisti ... Sui social, anche il commento di Giorgia Meloni che ha scritto: 'Silvioè stato dimesso ...

Berlusconi: 'finalmente tornato a casa, emozione incredibile e ... Il Dubbio

ROMA (ITALPRESS) – “Care Amiche, cari Amici, oggi, dopo 45 lunghi giorni, sono finalmente tornato a casa e il mio ritorno ... Lo afferma in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in ...Per Silvio Berlusconi potrebbero arrivare, finalmente, le tanto attese dimissioni dal San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è infatti ricoverato presso la struttura milanese dal 27 marzo a ...