(Di venerdì 19 maggio 2023) Il Cavaliere era stato ricoverato il 5 aprile scorso per un’infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica

Finisce così il mese e mezzo di permanenza in ospedale di Silvio. La famiglia affianco, 'la mia Marta a vegliare' ininterrottamente, l'affetto degli amici di una vita, su tutti Fedele ...ha alzato una mano in segno di saluto, mentre dopo un mese e mezzo lasciava l'ospedale a bordo della sua auto. L'ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta ...Leggi anche Silviodal San Raffaele, il saluto del Cav dall'auto - Video, Tajani al San Raffaele: "Presidente in forma e operativo" Il Cav, ricoverato lo scorso 5 aprile ...

Berlusconi esce dall'ospedale San Raffaele dopo 45 giorni Agenzia ANSA

L’ex premier, 86 anni, era entrato in terapia intensiva lo scorso 5 aprile. Meloni: "Una bella notizia. Forza Silvio" ...In questa edizione: Berlusconi dopo 45gg dimesso dal S.Raffaele, Emilia-Romagna, oltre 15mila gli sfollati, G7, nuove sanzioni contro Mosca, Mosca: distrut ...