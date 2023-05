Berlusconi dimesso dal San Raffaele

(Di venerdì 19 maggio 2023) Silvioè statodall’ospedale Sandopo 45 giorni dal suo ricovero, lo scorso 5 aprile. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato per un’infezione polmonare, collegata alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, che lo aveva costretto a letto prima in terapia intensiva e poi dal 17 aprile a una lunga degenza in un reparto ordinario al padiglione Q del Sandi Milano.

Silvio, il Cav lascia il San Raffaele dopo 45 giorni Meloni fa visita aal San Raffaele: 'Silvio è di ottimo umore'. Colloquio di un'ora Silviodal ...Il fondatore di Forza Italia è uscito dai cancelli posteriori dell'ospedale, lato via Olgettina, assieme alla compagna Marta Fascina.è salito in macchina autonomamente, sotto gli occhi della scorta. Una volta varcati i cancelli ha salutato i presenti dall'auto senza abbassare il finestrino. L'ex - presidente del ...Il leader di Forza Italia è stato ricoverato per 45 giorni all'ospedale milanese. Il saluto con la mano dall'auto Silvioè statodal San Raffaele. Il leader di Forza Italia, che è stato ricoverato per 45 giorni all'ospedale di Milano per una polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronica, può ...

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele TGCOM

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Dopo 45 giorni di ricovero Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso ed è uscito stamani dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 ...Silvio Berlusconi è stato dimesso nella giornata di oggi, 19 maggio, dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il quadro clinico del Cavaliere, ricoverato dal 5 aprile scorso per una polmonite, è in lento ...