Berlusconi | dai pompelmi all' acqua santa | 45 giorni di omaggi e ' processione' supporter

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Daiall'di San Francesco di Paola, fino alla Madonna della Neve con il lumino, passando per coppole e catenine. Silviodurante la lunghissima degenza al San Raffaele di Milano, finita oggi, ha potuto contare anche su(sacri e profani) portati al capezzale da una 'corte dei miracoli' divenuti da tutta Italia. Non si sa quanto abbiano contribuito alla guarigione del Cav, ma sicuramente sono in tanti oggi a esultare per le sue dimissioni dall'ospedale, un mutuo variabile per un'infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Quando le condizioni dell'ex premier destavano ancora grande preoccupazione, unaspontanea è iniziata fuori dal San Raffaele, dove il 7 ...