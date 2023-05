Bergamo | la Torre dei Caduti si colora di rosa per onorare il passaggio del Giro d’Italia

(Di venerdì 19 maggio 2023). È ancora più fitto il calendario di appuntamenti in vista deldele per celebrare la passione del territorio bergamasco per uno sport affascinante qual è il ciclismo. Domenica iltorna acon la 15ma tappa, che vedrà ilsul Selvino e sulla Roncola, oltre a un doppio transito sulle Mura die l’arrivo nel centro Piacentiniano. E proprio ladei, slancio verso l’alto del progetto di Piacentini e Quaroni, si colorerà dia partire da venerdì sera fino a domenica, giorno deldella carovana del. Un percorso che promette grandi emozioni quello della ...

... il caso Lombardia Al 12esimo posto c'è la piccola Lallio , che sorge appena fuori, e che ... Tra questi anche Frattaminore, Casoria,Annunziata, Portici, Frattamaggiore , tutti con più di ...Cortili aperti a: una giornata davvero speciale quella che si prepara nella città lombarda ... Tra i più attrattivi l'Anticadi via Tornabuoni e il Giardino San Francesco di Paola. ...Al Var Paolo Mazzoleni di, Avar Oreste Muto diAnnunziata. TAGS arbitri samp serie a spezia CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Maltempo in Emilia - Romagna, 9 morti. ...

Giro d'Italia a Bergamo: percorso, strade chiuse e orari IL GIORNO

Passerà per due volte per la città di Bergamo la quindicesima tappa del Giro d'Italia prevista per domenica 21 maggio. Il passaggio sarà sul Selvino e ...Monza Brianza - Dopo la tappa Sierre-Cassano Magnago, che porta finalmente il Giro d'Italia 2023 in Lombardia, domenica 21 maggio è il giorno dell'unica tappa interamente lombarda di questa centoseies ...