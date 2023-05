Bergamo | cordoglio per la morte prematura dell’architetto Silvia Pennacchio

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 19 maggio 2023) IL LUTTO . Si è spenta a 57 anni per un male che le era stato diagnosticato un anno e mezzo fa. I funerali oggi, 19 maggio, alle 15 nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna. «Perdiamo una persona speciale e generosa, apprezzata per le sue doti umane e professionali».