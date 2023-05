Benevento | controlli nel centro storico | il bilancio in una riunione tecnica in Prefettura

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresieduta dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano, si è svolta nella mattinata odierna unadi Coordinamento delle Forze di Polizia con la partecipazione del Questore, dr. Edgardo Giobbi, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, col. Enrico Calandro e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Eugenio Bua. Ladi oggi ha costituito l’occasione per procedere ad un’approfondita disamina delle risultanze delle attività di controllo esperite nei fine settimana dagli organi di Polizia neldella Città capoluogo. L’attenzione del Consesso si è concentrata in particolare sull’aggressione di cui sono state vittime in Piazza Piano di Corte, nella notte di sabato scorso, quattro studenti cinesi ed in ordine alla quale il ...

Comunicato Stampa In relazione all’aggressione avvenuta la notte di sabato 13 maggio 2023 a Benevento in piazza Piano di Corte in danno di cinque studenti di nazionalità cinese, le indagini condotte d ...La priorità è quella di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini con una maggiore presenza sul territorio. Risultato che l’amministrazione comunale di Benevento prevede di conseguire rinforz ...