Bce | per l' inflazione ancora prospettive al rialzo

(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ledicontinuano a essere troppo elevate da troppo tempo. Alla luce delle perduranti pressioni inflazionistiche elevate, nella riunione del 4 maggio il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. Nel complesso, le informazioni più recenti sono sostanzialmente in linea con la valutazione delledia medio termine condotta dal Consiglio direttivo nella riunione di politica monetaria precedente, il 16 marzo. L'complessiva ha registrato una riduzione negli ultimi mesi, sebbene le pressioni di fondo sui prezzi rimangano intense. E' quanto si legge nel Bollettino economico della Bce. Al contempo, i passati incrementi dei tassi di interesse si stanno trasmettendo con ...

... cosa sta succedendo ai mutui e perché la crisi dei prestitila casa è solo all'inizio in Europa leggi anche Tassioltre il 4% in estate, c'è la conferma: cosa staaccadere Tegola mutui ...Lo rileva il Codacons sulla scia della nuova stretta ai tassi di interesse da parte delladi ulteriori 25 punti base lo scorso 4 maggio.le categorie di mutuo più richieste in Italia e ...questo motivo continuerà la riduzione del programma di acquisto di attività (PAA) dell'... Orientamento restrittivo Laconferma quindi l'orientamento restrittivo finalizzato a riportare i tassi ...

Bce: multa da 6,3 milioni a Goldman Sachs per informazioni errate su fabbisogno di capitale Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...ROMA (ITALPRESS) – Le prospettive di inflazione continuano a essere troppo elevate da troppo tempo. Alla luce delle perduranti pressioni inflazionistiche elevate, nella riunione del 4 maggio il Consig ...