Bce | ' le pressioni sui prezzi restano intense'

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Lesui" e "vi sono ancora significativi rischi al rialzo per le prospettive di inflazione": lo afferma la Bce nel nuovo bollettino economico, sottolineando come gli ...

...e in maniera concordata per evitare di spingere al rialzo leinflazionistiche di medio termine, rendendo necessaria una risposta di politica monetaria piu' risoluta'. Lo scrive lanel ...'Lesalariali si sono intensificate ulteriormente giacche' i lavoratori dipendenti, a fronte ... Lo scrive lanel consueto Bollettino economico. Inoltre, si legge nel documento, 'in alcuni ...MILANO - La persistente inflazione non consente ancora alladi levare il piede dall'acceleratore delle strette monetarie. Per quanto nell'ultima riunione il ... "Lesui prezzi restano ...

Faro Bce sugli indici di liquidità delle banche. 'Le pressioni sui prezzi restano intense' Agenzia ANSA

Roma, 19 mag. (askanews) - La Banca centrale europea ribadisce l'intenzione di proseguire con i rialzi dei tassi di interesse: 'le decisioni ...19 mag - 'Le pressioni salariali si sono intensificate ulteriormente giacche' i lavoratori dipendenti, a fronte di un mercato del lavoro solido, hanno in parte recuperato il potere di acquisto perduto ...