Bayern Monaco-RB Lipsia sabato 20 maggio 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Quattro assenti nei bavaresi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Penultimo turno di Bundesliga e la lotta per il titolo non è mai stata così accesa come in questa stagione con ildi Tuchel che dovrà passare dall’ostacolo RBper confermare il suo dominio in patria. Iconservano un punto di vantaggio e una differenza reti abissale (+55 a +36) sul Borussia Dortmund, casualmente impegnato anch’esso in Baviera sul InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Arjen Robben ospite del. L'ex ala olandese dei bavaresi va a trovare la squadra: abbracci con Muller e De Ligt ., l'ex centrocampista Lothar Matthaus ha svelato un retroscena su Thomas Tuchel: le sue parole Tuchel poteva diventare il nuovo allenatore della Juve. Ai microfoni di Goal, Lothar ...Così il grande ex sul ribaltone in casa: 'È stata una grande sorpresa per molti, non solo per me. Nagelsmann ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga, forse non era così bravo ...

Bayern Monaco, Mané è già a un passo dall'addio: due top club su di lui Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Così il grande ex sul ribaltone in casa Bayern Monaco: “È stata una grande sorpresa per molti, non solo per me. Nagelsmann ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga, forse non era così bravo in ...