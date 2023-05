Bayern Monaco | Mane verso l’addio | c’è il Manchester United

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’avventura di Sadioalpotrebbe finire dopo una sola stagione. L’ex Liverpool, approdato la scorsa estate in Germania, è nel mirino del, secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland. Non è stata un’annata facile per il senegalese, prima costretto a saltare il Mondiale per infortunio e poi protagonista di una lite con il compagno di squadra Leroy Sane. Secondo i media tedeschi però soltanto un club di Premier potrebbe permettersi lo stipendio da 17,4 milioni di sterline (circa 20 milioni di euro) per. Sullo sfondo c’è anche il Newcastle che cerca rinforzi per l’Europa. Spagna e Italia potrebbero rappresentare delle alternative per. Su tutti Barcelona e Juventus, che monitorano la situazione. SportFace.